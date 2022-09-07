В «Роторе» назначили генерального директора

Фото: СК "Ротор"

В «Роторе» определились с кандидатурой генерального директора. Руководителем волгоградского клуба был назначен Павел Никитин, который ранее был исполняющим обязанности гендиректора. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе «Ротора», назначение состоялось еще 26 августа.

Напомним, в конце мая после вылета «Ротора» из первенства ФНЛ во Вторую лигу с должности генерального директора был уволен Андрей Рекечинский. Он руководил клубом в течение шести лет. Вместо Рекечинского исполняющим обязанности гендиректора стал Павел Никитин, который был его замом по безопасности. 1 сентября заместителем генерального директора «Ротора» по безопасности был назначен Виктор Ляхов, который занимал аналогичную должность в клубе несколько лет назад.

«Ротор» после семи туров Второй лиги в группе 1 занимает второе место, отставая от лидирующей «Чайки» на 2 очка. 10 сентября в 17.00 «сине-голубые» на «Волгоград Арене» сыграют с махачкалинским «Легионом».