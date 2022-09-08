На месте СуперМАНа в Волгограде откроют магазин Big Shop

Продукты заменят одежда и обувь. Фото: Екатерина СИМОХИНА

В помещениях Центрального рынка Волгограда, которые раньше занимал СуперМАН, в праздничные выходные откроется новый магазин торговой сети Big Shop, сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник. Продавать там теперь будут не продукты, а одежду, обувь и аксессуары производства России, Киргизии, Узбекистана, Турции и Китая.

Новый магазин займет около четырех тысяч квадратных метров, которые раньше занимал СуперМАН. Открытие Big Shop намечено на субботу, 10 сентября 2022 года, в 9.30 утра. Для первых покупателей устроят лотерею.