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Общество8 сентября 2022 8:18

На месте СуперМАНа в Волгограде откроют магазин Big Shop

На Центральном рынке будут продавать одежду, обувь и аксессуары
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Продукты заменят одежда и обувь.

Продукты заменят одежда и обувь.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

В помещениях Центрального рынка Волгограда, которые раньше занимал СуперМАН, в праздничные выходные откроется новый магазин торговой сети Big Shop, сообщил сайту volgograd.kp.ru собственный источник. Продавать там теперь будут не продукты, а одежду, обувь и аксессуары производства России, Киргизии, Узбекистана, Турции и Китая.

Новый магазин займет около четырех тысяч квадратных метров, которые раньше занимал СуперМАН. Открытие Big Shop намечено на субботу, 10 сентября 2022 года, в 9.30 утра. Для первых покупателей устроят лотерею.

Пока прилавки в новом магазине завешены полотном.

Пока прилавки в новом магазине завешены полотном.

Фото: Екатерина СИМОХИНА