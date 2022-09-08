Под Волгоградом рабочий КФХ погиб во время уборки навоза

СК проводит проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Октябрьского района получил смертельные травмы во время уборки отходов на ферме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла 7 сентября на крестьянско-фермерском хозяйстве в поселке Советском.

В обязанности рабочего входила погрузка навоза на транспортировочную ленту. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на конвейер.

- В результате полученных повреждений скончался на месте. Криминального характера смерти нет, организована проверка, - добавили в областном следственном комитете.