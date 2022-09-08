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Происшествия8 сентября 2022 7:24

Под Волгоградом рабочий КФХ погиб во время уборки навоза

Мужчина упал на транспортировочную ленту и получил смертельные ранения
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК проводит проверку.

СК проводит проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

42-летний житель Октябрьского района получил смертельные травмы во время уборки отходов на ферме. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, трагедия произошла 7 сентября на крестьянско-фермерском хозяйстве в поселке Советском.

В обязанности рабочего входила погрузка навоза на транспортировочную ленту. В какой-то момент мужчина потерял равновесие и упал на конвейер.

- В результате полученных повреждений скончался на месте. Криминального характера смерти нет, организована проверка, - добавили в областном следственном комитете.