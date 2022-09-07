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Общество7 сентября 2022 9:16

Губернатор Волгоградской области утвердил премию имени профессора Иншакова

Трем лауреатам вручат дипломы и денежное вознаграждение за заслуги в сфере экономики
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Фото: пресс-служба областной администрации.

Фото: пресс-служба областной администрации.

Губернатор Волгоградской области издал постановление об учреждении премии имении профессора Олега Иншакова – бывшего ректора Волгоградского государственного университета. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщает с ссылкой на опубликованный документ. Согласно нему, премия присуждается за высокие достижения в сфере экономики.

Кандидатам предлагается выбрать одну из номинаций: вклад в развитие экономики региона, вклад в экономическое образование и просвещение и вклад в развитие экономической науки.

Премия присуждается ежегодно трем лауреатам. Победителям вручат по полмиллиона рублей. Эти расход будут финансироваться из областного бюджета. Добавим, что в 2022 году лауреатов наградят до конца декабря, а в последующих годах вручение дипломов будет проходить 30 июня – в день рождения профессора Иншакова.