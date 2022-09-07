Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб молодой мужчина

СК начал проверку. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 сентября в селе Ивановка Волгоградской области в сгоревшем доме погиб 29-летней мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По данному факту проводится проверка.

О пожаре в частном доме на улице Набережная в экстренные службы сообщили соседи. Они знали, что внутри находится молодая пара. При этом в жилище не было газифицировано, хозяева пользовались печкой. Приехавшие спасатели оперативно затушили огонь, однако мужчина умер.

- Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при использовании дровяной печи, очаг - месте расположения печи. Признаков криминального характера смерти не имеется, - добавили в следкоме.