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Происшествия7 сентября 2022 7:43

Под Волгоградом в сгоревшем доме погиб молодой мужчина

Следственный комитет организовал проверку
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
СК начал проверку.

СК начал проверку.

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Утром 7 сентября в селе Ивановка Волгоградской области в сгоревшем доме погиб 29-летней мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР. По данному факту проводится проверка.

О пожаре в частном доме на улице Набережная в экстренные службы сообщили соседи. Они знали, что внутри находится молодая пара. При этом в жилище не было газифицировано, хозяева пользовались печкой. Приехавшие спасатели оперативно затушили огонь, однако мужчина умер.

- Причина возгорания - неосторожное обращение с огнём при использовании дровяной печи, очаг - месте расположения печи. Признаков криминального характера смерти не имеется, - добавили в следкоме.