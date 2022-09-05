Под Волгоградом больше месяца ищут 56-летнего мужчину

Фото: "Лиза Алерт".

Поисковый отряд «Лиза Алерт» просит жителей Волгоградской области оказать помощь в поиске 56-летнего Игоря Ломакина из Серафимовича. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru добровольцы, 31 июля мужчина ушел из дома и не вернулся. С того дня о его местонахождении ничего неизвестно. На связь он не выходил, обратно так и не вернулся. Родные обратились в правоохранительные органы и к поисковикам. Волонтеры распространяют ориентировку и просят всех, кто видел Игоря Ломакина сообщить об этом.

Мужчина ростом 165 сантиметров, у него нормальное телосложение, темные волосы, серые глаза. В день исчезновения был одет в зеленую куртку, синюю футболку, джинсы и черные кеды.

Информацию сообщить по телефонам: 8-800-700-54-52 или 112.