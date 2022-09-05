На день города 2022 в Волгограде выступит Владимир Пресняков

Владимир Пресняков станет хедлайнером в День города. Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Стало известно, кто станет приглашенной звездой и хедлайнером на гала-концерте, который пройдет в День города на Центральной набережной в Волгограде. Поздравит 10 сентября 2022 года волгоградцев с праздником Владимир Пресняков, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Исполнитель хитов «Аэропорты», «Замок из дождя», «Неземная», «Ты у меня одна» споет на нижней террасе набережной в субботу, 10 сентября 2022 года. Концерт с участием волгоградских коллективов начнется в 18.00. Владимир Пресняков появится на сцене около 9 часов вечера, а завершит второй день праздника в честь Дня города красочный фейерверк. Начнется салют в 22.00.

Полная программа праздника на День города 2022 в Волгограде здесь.