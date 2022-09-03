Под Волгоградом учительница перевела мошенникам более миллиона рублей

Полиция организовала проверку Фото: Александр ПАНОВ

Учительница из Котельниковского района по наивности перевела мошенникам более 1 миллиона рублей. Педагог не сразу поняла, что стала жертвой обмана. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, на днях женщине позвонил незнакомец, представился сотрудником службы безопасности банка. Он долго убеждал волгоградку о необходимости перевести средства на «безопасный счет». И получилось. В итоге потерпевшая лишилась всех сбережений.

Еще две пенсионерки из Волжского лишились 245 и 500 тысяч рублей, поверив аферистам. Преступники работали по схеме «ваш родственник попал в ДТП». Наивные женщины передали курьерам крупные суммы и лишь потом узнали, что никакой аварии не было.

- Полицейские проводят оперативные мероприятия, направленные на установление личностей и задержание преступников. Уважаемые граждане, не верьте сомнительным звонкам, не впадайте в панику от услышанного, - обратились в волгоградцам полицейские.