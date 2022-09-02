За месяц восемь пропавших жителей Волгоградской области найдены мертвыми

Фото: Лиза Алерт.

Волгоградский поисковый отряд «Лиза Алерт» отчитался о проделанной в августе 2022 года работе. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru волонтеры, в последний месяц лета поисковики получили 31 заявку. Родственники сообщали о пропаже близких – и детей, и взрослых.

Совместно с полицейскими удалось отыскать живыми и невредимыми 18 человек. К сожалению, 8 волгоградцев погибли в результате несчастных случаев. Среди них 5-летний ребенок из хутора Медведев, который в начале августа уехал на велосипеде из дома и утонул в реке.

Четверых пропавших до сих пор ищут. Стать участником отряда «Лиза Алерт» может любой желающий. Из условий – возраст старше 18 лет и желание помогать людям (8(800)700-54-52).