В районе Волгоградской области объявили режим ЧС

Шторм срывал крышу со зданий. Фото: Администрация Котельниковского района

К вечеру 1 сентября на Котельниковский район Волгоградской области обрушилась непогода. Штормовой ветер дул со страшной силой, шел град, повреждавший машины и дома. С некоторых зданий срывало крыши. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МЧС России по Волгоградской области, в Котельниковском районе был объявлен режим ЧС. Такое решение было принято 2 сентября.

- В администрации Котельниковского района проведено заседании Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности района, на котором принято решение о введении режима функционирования - «Чрезвычайная ситуация» муниципального характера, - отметили в спасательном ведомстве.

Жители южного района Волгоградской области накануне публиковали видео и фото разрушающего шторма. Люди были вынуждены прятаться дома или под ближайшими укрытиями, если непогода застала их на улице. В районе с последствиями природного апокалипсиса справляются спасатели, чиновники, коммунальщики. Сообщается, что расселение жильцов из поврежденных домов не требуется.