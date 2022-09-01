Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+17°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия1 сентября 2022 17:05

Под Волгоградом штормовой ветер с градом сорвал крыши со зданий

В Котельниково шариками льда засыпало весь город
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
Город побелел от выпавшего града. Кадр с видео.

Город побелел от выпавшего града. Кадр с видео.

Волгоградцы изнывают от страшной духоты и ждут спасительного дождя. В районах Волгоградской области ливни уже прошли, но местные жители этому совсем не рады. На Котельниково 1 сентября около 16.00 обрушился сильнейший град, который натворил немало бед – сорвал крыши с нескольких зданий, поцарапал машины. Жители Котельниковского района выложили в соцсети десятки фото и видео крупных ледяных шариков, которые покрыли все улицы. Люди засели по домам пережить непогоду.

Сообщают очевидцы и о ЧП на вокзале, где от града ветра пострадало стекло автобуса. По информации оперативных служб, непогода повредила крыши нескольких строений.

- В настоящее время на месте работают сотрудники местного отдела ГО ЧС, сотрудники администрации, аварийных, коммунальных служб. Работу координирует глава района, прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в областной администрации.

Еще ночью 1 сентября ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало штормовое предупреждение. Синоптики предсказывали, что в области будет дуть штормовой ветер, плюс к этом ожидаются ливни с градом. На Волгоград непогода обещает обрушиться ночью. Предупреждение действует до утра 2 сентября.