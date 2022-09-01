Под Волгоградом штормовой ветер с градом сорвал крыши со зданий

Город побелел от выпавшего града. Кадр с видео.

Волгоградцы изнывают от страшной духоты и ждут спасительного дождя. В районах Волгоградской области ливни уже прошли, но местные жители этому совсем не рады. На Котельниково 1 сентября около 16.00 обрушился сильнейший град, который натворил немало бед – сорвал крыши с нескольких зданий, поцарапал машины. Жители Котельниковского района выложили в соцсети десятки фото и видео крупных ледяных шариков, которые покрыли все улицы. Люди засели по домам пережить непогоду.

Сообщают очевидцы и о ЧП на вокзале, где от града ветра пострадало стекло автобуса. По информации оперативных служб, непогода повредила крыши нескольких строений.

- В настоящее время на месте работают сотрудники местного отдела ГО ЧС, сотрудники администрации, аварийных, коммунальных служб. Работу координирует глава района, прокомментировали сайту volgograd.kp.ru в областной администрации.

Еще ночью 1 сентября ГУ МЧС по Волгоградской области опубликовало штормовое предупреждение. Синоптики предсказывали, что в области будет дуть штормовой ветер, плюс к этом ожидаются ливни с градом. На Волгоград непогода обещает обрушиться ночью. Предупреждение действует до утра 2 сентября.