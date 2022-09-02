Природоохранная прокуратура подала иск к Росимуществу за мусор на Лысой горе в Волгограде

Вокруг мемориала устроили большую свалку. Фото: природоохранная прокуратура

Вслед за Росприроднадзором возмутилась свалкой на Лысой горе в Волгограде и природоохраннная прокуратура. Она направила в суд исковое заявление к региональному Росимуществу с требованием привести в порядок территорию. Именно это ведомство отвечает за мемориальный комплекс, который признан объектом культурного наследия народов России и находится под особой охраной. Но тех, кто скидывает строительный и прочий мусор возле памятника это особо не заботит.

Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в Волжской межрегиональной прокуратуре, загрязнена территория площадью 13,5 тысяч квадратных метров.

- Устранение нарушений находится на контроле природоохранной прокуратуры, - пояснили в ведомстве.