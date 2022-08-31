Увеличилось количество пострадавших с шести до девяти человек в страшной аварии под Волгоградом

В аварии лоб в лоб столкнулись две легковушки. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Под Волгоградом продолжают выяснять обстоятельства жесткой аварии на трассе-228 Сызрань-Волгоград. На дороге столкнулись два авто: «Хендай» и «Опель». На месте погиб один человек. Сначала были данные по шести людям, обратившимся за медпомощью. Но чуть позже поступила информация о девяти пострадавших, которых доставили в ЦРБ. Как сообщили сайту Volgograd.kp.ru в облздраве, среди них четверо детей от года до 12 лет. Им оказывается вся необходимая медицинская помощь.

По предварительным данным, 37-летний водитель «Хендая» выехал на встречную полосу, где столкнулся с «Опелем». Обе машины транзитные. Одна их Башкортостана, вторая - из Самары.

Полицейские еще раз напоминают водителям о необходимости отдыха в дороге. Из многочасовых переездов снижается внимание, реакция, это ведет к роковым последствиям.