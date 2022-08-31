Под Волгоградом в столкновении легковушек пострадали шесть человек, один погиб

С места аварии в больницу увезли шесть пострадавших. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сотрудники ГИБДД выясняют все обстоятельства аварии, которая произошла 31 августа в 7-15 утра на трассе Р-228 в Дубовском районе. На дороге лоб в лоб столкнулись «Хендай» и «Опель». Удар был очень сильным. Шесть пассажиров с различными травмами отвезли на «скорых» в больницу. В том числе троих детей. Сейчас их состояние уточняется. Еще один человек умер на месте от полученных травм.

На место выехало руководство ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Чуть позже поступила информация от облздрава. В Дубовскую ЦРБ с места аварии доставили девять человек, в том числе четверо детей от года до 12 лет.

Это не первая авария с большим количеством пострадавших за август. К сожалению, водители забывают про отдых во время поездок на дальние расстояние. Это приводит к трагическим последствиям. Дорога не терпит ошибок.