Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Звезды31 августа 2022 6:48

3 сентября на праздник гриля в центре Волгограда пригласили Михаила Шуфутинского

Всех волгоградцев приглашают принять участие в гастрономическом фестивале
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Волгоградцев приглашают на гастрономический фестиваль.

Волгоградцев приглашают на гастрономический фестиваль.

Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшую субботу, 3 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоится гастрономический праздник «Волга Гриль Фест», на который пригласили певца Михаила Шуфутинского. Приедет ли исполнитель сентябрьского хита или нет - пока неизвестно. А вот посетить мероприятие сможет любой желающий – вход бесплатный. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы, праздник начнется в 11.00 и завершится в 20.00.

Гостей не только развлекут, но и вкусно накормят. Любители гриля наверняка по достоинству оценят блюда из продуктов от местных фермеров. В парке установят более десятка грильных, на которых приготовят мясо и морепродукты. А присутствующие примут участие в дегустации. Найдут занятие и для самых маленьких – им предложат приготовить вкусные десерты на гриле.

Добавим, что праздник организовала блогер Екатерина «Вкус Волгограда».