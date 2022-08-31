3 сентября на праздник гриля в центре Волгограда пригласили Михаила Шуфутинского

Волгоградцев приглашают на гастрономический фестиваль. Фото: Олег ЗОЛОТО

В ближайшую субботу, 3 сентября, в Центральном парке культуры и отдыха в Волгограде состоится гастрономический праздник «Волга Гриль Фест», на который пригласили певца Михаила Шуфутинского. Приедет ли исполнитель сентябрьского хита или нет - пока неизвестно. А вот посетить мероприятие сможет любой желающий – вход бесплатный. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru организаторы, праздник начнется в 11.00 и завершится в 20.00.

Гостей не только развлекут, но и вкусно накормят. Любители гриля наверняка по достоинству оценят блюда из продуктов от местных фермеров. В парке установят более десятка грильных, на которых приготовят мясо и морепродукты. А присутствующие примут участие в дегустации. Найдут занятие и для самых маленьких – им предложат приготовить вкусные десерты на гриле.

Добавим, что праздник организовала блогер Екатерина «Вкус Волгограда».