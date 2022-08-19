В Волгограде собрать ребенка в школу стало дороже на 16%

Только на одежду для первоклассника придется потратить более 15 тысячи рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Менее двух недель остается до начала нового учебного года. В преддверии 1 сентября Волгоградстат посчитал, сколько нужно потратить родителям в Волгограде и области, чтобы собрать ребенка в школу. Выяснилось, что по сравнению с прошлым годом школьный набор для мальчиков подорожал на 16,5%, для девочек – на 15,9%. Об этом сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на данные Волгоградстата.

В базовый набор первоклассника у девочек входят 11 наименований одежды, у мальчиков – 9. Ребятам необходимы 2 пары брюк, 3 рубашки, девчатам в школу нужны 3 блузки, 2 платья и 2 юбки. Для физкультуры понадобятся спортивный костюм, пара футболок, кроссовки. Также нужны 5 пар носков или гольфов, 3 пары колготок, по паре летних туфель и ботинок. На все выходит очень приличная сумма. На одежду мальчика в среднем придется потратить 15,2 тысячи рублей, на форму девочки еще больше – 20,2 тысячи рублей. На 1 сентября надо не забыть купить цветы, букетов которых в ведомстве статистики оценили в 665 рублей.

Инфографика Волгоградстата

Ранец с канцтоварами обойдется в 5 тысяч рублей с учетом канцтоваров. В наборе учитываются 5 учебников, 4 тетради, по 5 карандашей и ручек, набор фломастеров и альбом. А сейчас школьникам нужны еще и электронные гаджеты. Ноутбук в среднем стоит 33,6 тысячи рублей, планшет – 13,2 тысячи рублей, смартфон – 8,7 тысячи рублей, флешка – 555 рублей.

Среди трат родителям нужно учитывать дополнительные занятия, одно в среднем стоит 126 рублей. Некоторые волгоградские родители могут отдать ребенка в частную школу, в месяц обучение стоит 18 тысяч рублей.