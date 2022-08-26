В домах Волжского в конце августа снизят напор воды

Вода будет идти слабым напором. Фото: Евгений ЛЕВЧЕНКО

В городе Волжском Волгоградской области с 29 на 30 августа 2022 года бригады МУП «Водоканал» будут ремонтировать водопровод в старой части города. Из-за этого в жилых домах от улицы Молодежной до улицы Пионерской временно понизят давление в системе водоснабжения. Вода будет идти из кранов, но со слабым напором или в ниточку, сообщили сайту volgograd.kp.ru в мэрии.

Чтобы волжане совсем не остались без воды, 29 и 30 августа жителей города просят не тратить ценный ресурс на полив деревьев и газонов во дворах, расположенных от улицы Пионерской до улицы Логинова.