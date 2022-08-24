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Происшествия24 августа 2022 9:08

Жителя Волгограда осудили за призывы к насилию над священниками и чиновниками

42-летний М. Бровцын получил полтора года условно
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА
Волгоградец получил условный срок за посты в соцсетях.

Волгоградец получил условный срок за посты в соцсетях.

Фото: РАСЮК Татьяна Витальевна

В Волгограде Красноармейский районный суд огласил приговор 42-летнему М. Бровцыну. Его признали виновным в распространении в интернете материалов экстремистского характера и приговорили к полутора годам условно. На своих страницах в соцсетях мужчина призывал к насилию над чиновниками и священниками, сообщили сайту volgograd.kp.ru в УФСБ России по Волгоградской области.

На посты волгоградца, в которых он не раз призывал к насилию над представителями власти и священнослужителям, сотрудники УФСБ наткнулись в 2022 году. Вскоре мужчину задержали. Суд приговорил М. Бровцына к полутора годам лишения свободы условно с испытательным сроком в год и два месяца. Приговор уже вступил в силу.