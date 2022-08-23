Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров попал в санкционные списки Канады

Андрей Иванович не первый раз попадает под санкции. Фото: администрация Волгоградской области

МИД Канады 23 августа опубликовал новые санкционные списки. В них попали 62 человека и одно оборонное предприятие. В перечне главы регионов и несколько вице-губернаторов, в том числе и губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Санкции предусматривают арест всех материальных активов, а также запрет на въезд в Канаду. Судя по декларации о доходах Андрея Бочарова, у него нет недвижимости за границей. Так что от подобных мер главе области ни жарко ни холодно. Ну а запрет на пересечение границы тоже можно пережить.

В коллегах «по несчастью» у Андрея Ивановича губернаторы 37 областей, также главы республик, округов и краев.

Сам волгоградский глава очередные санкции (а они в отношении Андрея Бочарова не первые) никак не комментирует.