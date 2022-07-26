Великобритания внесла в список санкций волгоградского губернатора

В конце июня Андрей Бочаров посетил Луганск. Фото: администрация Волгоградской области.

Волгоградский губернатор Андрей Бочаров попал под санкции Великобритании и больше не сможет посещать эту страну и иметь там активы. Об этом во вторник, 26 июля сообщает правительство Соединенного королевства. Глава Волгоградской области не одинок - вместе с ним участь разделили еще порядка 30 глав российских регионов.

Уже давно в списке санкций Евросоюза большинство волгоградских депутатов. Как воспринял эту новость сам Андрей Бочаров, пока не сообщается. В конце июня глава Волгоградского региона посетил Луганск: наша область взяла шефство над Станично-Луганским районом республики. Ранее Андрей Бочаров неоднократно заявлял о поддержке президента РФ Владимира Путина и спецоперации на Украине.

Компанию Андрею Бочарову в санкционном списке составили губернаторы Курской, Брянской, Воронежской, Владимирской, Вологодской, Калужской, Ленинградской, Липецкой, Нижегородской, Новосибирской, Оренбургской, Самарской, Саратовской, Свердловской, Тамбовской, Тюменской, Амурской, Челябинской областей, республик Башкортостан, Коми, Чувашия и Якутия, Алтайского, Красноярского и Ставропольского краев и Ямало-Ненецкого автономного округа.