В Волгограде следователи назвали причину пожара, на котором погиб мужчина

Следователи проводят проверку.

Пожар в селе Рахинка Среднеахтубинского района произошел утром 22 августа. Соседи по переулку Южному заметили дым в доме 46-летнего мужчины. Они вызывали сотрудников МЧС, которые потушили пожар – горела крыша.

Когда спасатели вошли в помещение, то увидели бездыханное тело хозяина.

Предварительная причина ЧП – неосторожное обращение с огнем при курении. Волгоградец довольно часто уходил в запой, любил курить в прихожей, откуда по данным пожарных и началось возгорание. Там и нашли погибшего.

- Признаков насильственной смерти не нашли, причина смерти – отравление угарным газом, - сообщили сайту volgograd.kp.ru в СУ СК по Волгоградской области.

Также не обнаружили и следов паров ГСМ и легковоспламеняющихся жидкостей. Следователи организовали проверку.