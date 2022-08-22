Под Волгоградом на пожаре погиб мужчина

Волгоградцев просят соблюдать правила пожарной безопасности. Фото: Геннадий БИСЕНОВ

Сообщение о пожаре в селе Рахинка Среднеахтубинского района пришло на пульт дежурного МЧС около 9 утра. Дым со двора соседа заметили местные жители. Загорелась крыша кирпичного дома. Самостоятельно справится с огнем не получилось. Пламя разгоралось очень быстро, этому способствовал сильный ветер. Приехавшие на вызов сотрудники МЧС по Волгоградской области ликвидировали горение в 9-43.

В доме нашли тело хозяина. Мужчина не смогу выбраться из пожара, задохнулся в дыму.

Сейчас специальная лаборатория выясняет причину возгорания. Возможно, это была непотушенная сигарета, или неисправная проводка.

В любом случае, МЧС просит жителей соблюдать меры пожарной безопасности, особенно когда на улице под 40 и сильный ветер.