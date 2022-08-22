Печать платежек волгоградцам за капремонт обойдется в полтора миллиона рублей

Всего за месяц распечатают 591 тысячу квитанций. Фото: Олег УКЛАДОВ

На сайте госзакупок появился лот от заказчика - Капитального фонда капремонта Волгоградской области. Структура ищет исполнителя услуги по «предпечатной подготовке, технологической подготовке данных, печати, конвертированию счетов-квитанций». Срок контракта – по 30 сентября 2022 года. Всего необходимо подготовить 591 тысячу платежек, на которых будет информация с данными плательщиков. Кстати, личную информацию нужно будет стереть с носителей, как только контракт закончится. На это планируется потратить 1 миллион 562 тысячи рублей. Деньги предусмотрены в бюджете.

Кстати, Фонд капремонта также ищет подрядчика на услуги по исковой деятельности, то есть того, кто займется собиранием долгов с неплательщиков. Цена контракта 1 миллион 860 тысяч рублей.