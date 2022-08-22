Двое парней погибли в ДТП на трассе в Волгоградской области

В ДТП погибли 2 человека, еще трое пострадали Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области произошла смертельная авария, на трассе в Николаевском районе в лобовом столкновении двух автомобилей погибли двое парней. В 5.26 на 600-м километре магистрали «Самара-Пугачев-Энгельс-Волгоград» 25-летний водитель на «ВАЗ-2110» не справился с управлением, оказался на встречной полосе, где влетел в «Renault Logan», за рулем которого была 40-летняя женщина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области.

На месте аварии от полученных ранений погибли водитель и 22-летний пассажир «ВАЗа». Пострадали водитель, 48-летний и 16-летний пассажиры иномарки, их госпитализировали в больницу.

Отметим, 21 августа в Волгоградской области произошло еще 10 ДТП, в которых травмы получили 14 человек, в том числе 4 ребенка. Жесткая авария случилась в Краснооктябрьском районе, столкновение иномарок попало на видео.