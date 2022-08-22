Жесткий удар двух иномарок на перекрестке в Волгограде попал на видео

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

В Волгограде в воскресенье днем произошло жесткое ДТП. В 13.12 21 августа в Краснооктябрьском районе 31-летний водитель за рулем кроссовера «Chery Tiggo» поворачивал с проспекта Ленина налево на проспект Металлургов. Он не уступил дорогу, что привело к сильному удару с «Kia Ceed», которым управлял 34-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе Главного управления МВД России по Волгоградской области. Момент аварии попал на камеру видеонаблюдения.

В результате происшествия пострадала 34-летняя женщина, которая была на пассажирском сиденье в «Kia Ceed». Скорая помощь увезла ее в больницу.