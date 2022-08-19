В Волгоградской области из-за ураганного ветра без света остаются тысячи человек

На месте обрывов проводов работает 25 бригад. Фото: Алексей ФОКИН

В Волгоградской области продолжает бушевать стихия. МЧС предупреждает о неблагоприятных погодных условиях. Повалены десятки деревьев, срывает крыши с домов. Но сейчас основной проблемой становится обрыв проводов и как следствие отсутствие электроснабжения.

- С вечера 18 августа циклон продолжает свирепствовать в Старополтавском, Среднеахтубинском, Быковском, Палласовском и Николаевском районах области. Сильные ливни и штормовой ветер до 25 м/с стали причиной локальных технологических нарушений на энергообъектах. - сообщают Россети Юг

Но проблемы с электричеством жалуются и жители города. Локальные отключения есть практически во всех районах областного центра.

На местах работают 25 аварийных бригад энергетиков, 57 человек и 25 единиц техники. Для социально значимых объектов подготовили 83 резервных источников питания. Также в запасе есть 193 бригады, которые в случае острой необходимости выедут к местам обрывов проводов.

Ветер пока не ослабевает, поэтому не исключено дальнейшее отключение электричества. Волгоградцам стоит достать из кладовых свечи, может пригодиться.

Обо всех отключениях света стоит сообщать по единому телефону 8-800-220-0-220