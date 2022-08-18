В Волжском с 21 августа на 10 дней отключат горячую воду

Воду отключат на 10 дней. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

До конца августа тысячи жителей нескольких микрорайонов города Волжского Волгоградской области останутся без горячей воды. Приостановят подачу коммунального ресурса, начиная с 21 августа и до 1 сентября 2022 года. Отключат горячую воду в жилых массивах и в социальных объектах из-за капитального ремонта на подающем и обратном трубопроводе тепловой магистрали №22, сообщили сайту volgograd.kp.ru в администрации Волжского.

Подачу горячей воды приостановят с 23 часов 21 августа до 0.00 часов 1 сентября 2022 года в микрорайонах 26, 31 и 32, а также на улице Дружбы, №101, 107, 105а и 74 (ЗАО ВГИК). Не будет горяченькой также по адресам: 28 микрорайон полностью, (ул. Карбышева – детсад №122); 27 микрорайон полностью, (ул. Оломоуцкая – детсад №6); 32а микрорайон полностью, (пр. Ленина – детсад №403); ул. Оломоуцкая, 18 и, 29а (детская поликлиника №2); ул. Карбышева, 162 (Диалайн), 156а (ООО ИК Империя).