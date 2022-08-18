В Волгоградской области пересмотрели выплаты медикам за COVID-19

Надбавки медикам будут рассчитывать иначе. Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Волгоградской области пересмотрели выплаты медикам, которые работают с ковидными пациентами и подвергаются риску заражения коронавирусом. Врачам и медсестрам поликлиник и стационаров, водителям, закрепленных за ними авто, дезинфекторам и патологоанатомам с 1 июля 2022 года будут выплачивать компенсации в размере 25% к должностному окладу. Соответствующее постановление опубликовала администрация региона, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

Как пояснили в комитете здравоохранения региона, Волгоградская область приводит документы в соответствие постановлениям правительства РФ. Так, согласно постановлению от 15.07.2022 №1268 предусмотрена отмена прошлого постановления №1762. Методические рекомендации по порядку установления компенсационных выплат за риск заражения коронавирусом разработали Минздрав и Минтруд России. Согласно им сейчас вносятся изменения в Положение об оплате труда подведомственных медицинских организаций, утвержденное приказом Облздрава от 12.04.2016 № 1181.

Напомним, ранее для медиков поликлиник и водителей закрепленных за ними автомобилей была предусмотрена компенсация в размере 262 рубля за смену, в стационарах - 393 рубля за смену. Надбавка патологоанатомам была гораздо выше.