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Общество15 августа 2022 7:37

Гидрометцентр пообещал адскую жару в Волгоградской области до 17 августа

В тени температура воздуха будет выше 40 градусов
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Пекло в Волгограде и области сохранится до 17 августа

Пекло в Волгограде и области сохранится до 17 августа

Фото: Геннадий БИСЕНОВ

В этом году август стал самым жарким летним месяцем в Волгоградской области. Адская жара держится не первую неделю и пока не собирается уходить. По прогнозу Гидрометцентра России, экстремально высокая температура воздуха в регионе сохранится как минимум до 17 августа. В течение трех дней в Волгограде будет до +38 градусов, в некоторых районах области остается сильная жара до +42 градусов.

Ранее об экстремальном пекле до 17 августа предупреждал региональный Главк МЧС. Спасатели рекомендуют волгоградцам днем не выходить на улицу. А если в этом все-таки есть необходимость, то нужно находиться в тени, надевать головной убор и солнцезащитные очки. Обязательно с собой необходимо брать бутылку воды.