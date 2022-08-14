МЧС предупредило об экстремальной жаре в Волгограде и области

На солнце в такие дни лучше не выходить. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

В середине августа 2022 года Волгоградская область окажется во власти экстремальной жары. Из-за адского зноя главное управление МЧС по региону выпустило экстренное предупреждение. По данным Волгоградского ЦГМС, опасная для здоровья сильная жара продержится минимум с 14 до 17 августа, температура в регионе поднимется до плюс 40-42 градусов, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В Волгограде температуры днем в тени будут чуть ниже. Но сорокаградусная жара в «бетонном» городе будет перенести нелегко. МЧС призывает жителей региона не рисковать и не выходить из дома в самое пекло - с полудня до 16 часов. Если необходимость острая, старайтесь держаться в тени и не выходить на открытое солнце. Тем, кто работает на улице без перерыва в такой зной можно трудиться лишь 15-20 минут подряд и не более 4-5 часов в день при наличии спецодежды. С собой всегда нужно иметь воду на случай перегрева.

По словам синоптиков, нетипичная для августа адская жара задержится в регионе надолго.