В Волгограде молодой парень утонул в Волге возле ЦКЗ на глазах друзей

На правом берегу Волги купаться нигде не разрешено. Фото: Инна ШЕРЕМЕТЬЕВА

Трагедия случилась днем 14 августа в центре Волгограда. В Волге, на косе неподалеку от ЦКЗ и «Гасителя», на глазах у двоих друзей утонул молодой парень. Его тело с полудня ищут водолазы, сообщили сайту volgograd.kp.ru руководитель отдела СУ СКР по Центральному району Волгограда Владимир Суров.

- Молодой человек пришел на Волгу с двумя своими знакомыми. Парни прыгали в воду с косы. В какой-то момент одного из них понесло течением, он начал тонуть. Друзья пытались его спасти, но не смогли, - рассказал Владимир Суров.

Место это гиблое, течение сильное. В этом затоне две недели назад при других обстоятельствах утонул еще один молодой человек.

Сколько лет было погибшему, еще не известно. По предварительным данным, он был трезв. Сейчас все обстоятельства произошедшей трагедии выясняют следователи.

Сегодня стало известно об еще одном утонувшем на пруду в Дзержинском районе.