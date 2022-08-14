В Волгограде утонул пьяный мужчина при попытке переплыть пруд

Мужчина не смог переплыть пруд. Фото: Иван ВИСЛОВ

Трагедия произошла накануне в Дзержинском районе Волгограда. При попытке переплыть пруд, расположенный в 70 метрах от проезда Дорожников, 50-летний мужчина резко пошел ко дну и утонул. На улице стоит сорокаградусная жара, а погибший при этом был пьян, сообщили сайту volgograd.kp.ru в следственном управлении СКР по Волгоградской области.

- Мужчина утонул при попытке переплыть водоем в состоянии алкогольного опьянения, - рассказали в региональном СУ СКР.

Спасти волгоградца не удалось. Следов криминала следователи не обнаружили, никаких повреждений на теле погибшего не было.

Также 14 августа молодой парень утонул в Волге возле ЦКЗ на глазах у друзей.