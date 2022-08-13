Волгоградцы могут забронировать бесплатные билеты на кинофестиваль «Волгоградский факел»

В Волгограде заработал сервис бронирования билетов на мероприятия кинофестиваля, гостем которого станет Нонна Гришаева Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Волгограде в конце августа состоится первый кинофестиваль «Волгоградский факел». Жители и гости города смогут бесплатно посетить показы фильмов. В Волгограде начал работу сервис бронирования бесплатных билетов для просмотра кинолент и посещения церемонии итогов фестиваля в филармонии. Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в администрации города, для регистрации нужно заполнить форму на странице «Волгоградского факела».

Во время бронирования нужно указать номер телефона для подтверждения личности, электронную почту, на которую придет памятка с выбранными сеансами. Также зрителю нужно указать свой возраст, чтобы система автоматически предложила список фильмов по возрастному цензу.

- В день показа сотрудники кинотеатра могут попросить посетителя подтвердить свой возраст с помощью документов, - отметили в мэрии.

Для посещения кинотеатра на входе нужно будет сообщить свой номер телефон. Рассаживаться в зале зрители смогут в свободном формате. Волгоградцам, которые захотят посмотреть в филармонии церемонию подведения итогов, на электронный адрес придет бесплатный билет с указанием места в зале. Регистрация не нужна на сеансы, которые будут проходить на большом экране на верхней террасе Центральной набережной.

Отметим, первый кинофестиваль «Волгоградский факел» пройдет с 28 по 30 августа. Его участниками станут известные актеры театра и кино Сергей Шакуров, Алика Смехова, Лиза Арзамасова, Нонна Гришаева и другие. Церемония открытия состоится 27 августа в 18.30 в НЭТе. Бесплатные показы фильмов пройдут в кинотеатре «Empire Cinema» в «Пирамиде». Также на сценах волгоградских театрах столичные артисты дадут спектакли и проведут творческие встречи.

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