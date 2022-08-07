В Волгограде впервые пройдет открытый кинофестиваль "Волгоградский факел"

Лиза Арзамасова и Максим Колосов пройдут по красной дорожке в Волгограде. Фото: Борис КУДРЯВОВ

В конце августа Волгоград посетят десятки известных российских артистов театра и кино. В рамках Дня города с 27 по 30 августа в Волгограде впервые пройдет большой открытый кинофестиваль «Волгоградский факел» с бесплатными кинопоказами, мастер-классами, концертами, спектаклями с участием звезд. Полное расписание всех событий городские власти обещают озвучить на днях. Откроется фестиваль 27 августа в День российского кино.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в мэрии Волгограда, открытие фестиваля с проходом гостей по красной дорожке состоится в НЭТе, вообще же фестиваль пройдет на площадках «Пирамиды», областной филармонии, Молодежного и Музыкального театров. Показывать фильмы будут и на Центральной набережной.

Гостями волгоградского фестиваля станут народные артисты России Наталья Гвоздикова, Сергей Шакуров, Юрий Чернов, Элеонора Шашкова, Оксана Сташенко, Марина Яковлева, а также артисты Алика Смехова, Лиза Арзамасова, Ирина Лачина, Максим Колосов, Игорь Скрипко, Анастасия Денисова и другие. Они дадут мастер-классы в молодежном театре. Актрису Нонну Гришаеву волгоградцы увидят в спектакле «Падаю вверх» в музтеатре 28 августа. Информации о приобретении билетов на этот и другие спектакли появится на сайтах волгоградских театров. На кинофестивале также будут работать два состава жюри: для полнометражных и короткометражных фильмов.