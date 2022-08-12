Заболеваемость COVID-19 резко растет в Волгоградской области

За сутки в ковидарии попали 48 человек. Фото: Олег ЗОЛОТО

Заболеваемость COVID-19 в Волгоградской области резко растет. Еще неделю назад число заразившихся коронавирусом чуть превышало сто человек в сутки. На 12 августа 2022 года заболевших уже 163. По данным федерального оперштаба, прирост ковидных пациентов за день составил 7,2%. Новая волна пандемии на подходе, сообщает сайт volgograd.kp.ru.

В ковидные стационары за минувшие сутки попали 48 человек, то есть почти каждый третий из заразившихся. Выписанных за то же время всего трое. При этом в августе официально зафиксировали всего один летальный исход от коронавируса.

Тем временем, коллективный иммунитет в регионе снизился до 6%. Медики призывают волгоградцев своевременно позаботиться о вакцинации. Прививку от ковида в очередной раз сделал и губернатор.