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Происшествия13 августа 2022 7:52

Под Волгоградом в ДТП с двумя отечественными легковушками пострадали 3 человека

Раненных госпитализировали в больницу
Эдуард Пальгунов
Эдуард Пальгунов
Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области 3 человека пострадали в ДТП с участием двух отечественных легковушек. 12 августа на трассу «Камышин – Петров Вал» со второстепенной дороги выезжал 69-летний водитель за рулем «Лады Гранты». Он не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-2114», которым управлял 49-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии травмы получили водитель «ВАЗа», его 36-летний пассажир и 71-летняя пенсионерка, которая была в «Ладе Гранта». Всех раненных госпитализировали в больницу.

Всего в пятницу в Волгоградской области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей. В Дзержинском районе Волгограда массовая авария попала на камеру видеонаблюдения.