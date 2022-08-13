Под Волгоградом в ДТП с двумя отечественными легковушками пострадали 3 человека

Фото: ГУ МВД России по Волгоградской области

В Камышинском районе Волгоградской области 3 человека пострадали в ДТП с участием двух отечественных легковушек. 12 августа на трассу «Камышин – Петров Вал» со второстепенной дороги выезжал 69-летний водитель за рулем «Лады Гранты». Он не уступил дорогу и врезался в «ВАЗ-2114», которым управлял 49-летний мужчина. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области.

В аварии травмы получили водитель «ВАЗа», его 36-летний пассажир и 71-летняя пенсионерка, которая была в «Ладе Гранта». Всех раненных госпитализировали в больницу.

Всего в пятницу в Волгоградской области произошло 11 ДТП, в которых пострадали 18 человек, в том числе шестеро детей. В Дзержинском районе Волгограда массовая авария попала на камеру видеонаблюдения.