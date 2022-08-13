В Волгограде попал на видео таран кроссовера трех иномарок

Кадр с видео ГУ МВД России по Волгоградской области

Вечером 12 августа в Волгограде произошла массовая авария с участием четырех машин. Причем трое автомобилей стояли на светофоре, их водители не подозревали, что сзади в них влетит кроссовер. В 22.15 в Дзержинском районе 55-летний автомобилист на «Renault Duster» напротив дома №46 по улице Землячки протаранил «Toyota Land Cruiser 200», «Chevrolet Aveo» и «Geely» - три иномарки стояли из-за красного сигнала светофора. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказали в пресс-службе ГУ МВД России по Волгоградской области. Момент ДТП попал на видео, его запечатлела камера видеонаблюдения.

Водитель «Renault Duster» отказался проходить медицинское освидетельствование, за что на него составят административный протокол. Мужчина может лишиться прав на срок до двух лет. Во время ДТП пострадала 8-летняя девочка, которая находилась в «Chevrolet Aveo».