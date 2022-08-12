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Общество12 августа 2022 10:55

Запрет на посещение лесов в Волгоградской области продлили до 1 сентября 2022 года

Жителям нельзя находиться в лесничествах и заезжать туда на любых транспортных средствах из-за высокой пожароопасности
Екатерина СИМОХИНА
Екатерина СИМОХИНА
В лесах регионах сохраняется высокая пожароопасность.

В лесах регионах сохраняется высокая пожароопасность.

Фото: Иван МАКЕЕВ

В Волгограде вопреки прогнозам синоптиков август выдался очень сухим и горячим, волгоградцев изматывает адская жара. В такую погоду существует очень высокий риск природных пожаров, поэтому в регионе решили еще раз продлить запрет на посещение лесов. Его ввели 10 июня и продлевали уже несколько раз. Теперь по приказу комитета природных ресурсов вводится ограничение пребывания граждан в лесах и въезд в них транспортных средств с 12 августа по 1 сентября 2022 года.

Это поможет сохранить лесничества. На въезде в них должны стоять шлагбаумы, запрещающие нахождение в лесах посторонних людей, работают контрольно-пропускные пункты. В ближайшие выходные к засухе и высокой температуре воздуха добавится сильный ветер. В лесах региона сохраняется чрезвычайная пожароопасность.

Напомним, природные пожары могут привести к большой беде. В прошлые выходные возгорание сухой травы едва не уничтожило дачный поселок в Тракторозаводском районе. Огонь от домов отбивали не только пожарные, но и местные жители с ведрами и шлангами.