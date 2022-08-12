Еще один волгоградец сломал шею, нырнув в Орловский пруд

Павлу требуется реабилитация. Фото: соцсети.

26-летнему Павлу Корниенко из Волгограда требуется серьезное лечение после купания в Орловском пруду в Городищенской районе. 19 июня этого года молодой человек во время отдыха прыгнул в водоем и сломал шею, также у него диагностировали ушиб спинного мозга. Как сообщили сайту volgograd.kp родственники пострадавшего, Павлу требуется серьезная и долгая реабилитация. А это очень затратно.

По словам близкий, Павлу сделали успешную операцию, но он до сих пор парализован. Не может шевелить ногами и все еще находится в лежачем положении. В ближайшее время мужчину перевезут в реабилитационный центр, где одни сутки пребывания стоят 20 тысяч рублей (в месяц – 600 тысяч). таких денег у семьи нет, они решили открыть сборы.

«Если у вас есть желание и возможность посодействовать нам в этом, мы будем очень благодарны», - обратились они к волгоградцам.

Все желающие могут помочь семье Корниенко (реквизиты).

Отметим, что чуть позже, 9 июля, на Орловском пруду произошло аналогичное ЧП. 31-летний волгоградец прыгнул в водоем, ударился о бетонную плиту и тоже сломал шею. По данному факту СК организовал проверку.