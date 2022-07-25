Волгоградец сломал шею, прыгнув в Орловский пруд

Мужчина сломал шею, он находится в больнице. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский следком проводит проверку по факту получения травм 31-летним мужниной во время купания в Орловском пруду в Городищенском районе. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе регионального СУ СКР, ЧП произошло 9 июля. Волгоградец решил нырнуть в водоем, однако как раз в том месте на глубине одного метра оказалась огромная бетонная плита. В результате мужчина сильно ударился головой. Его госпитализировали в больнице №25, где медики диагностировали перелом шейного отдела позвоночника.

Сотрудники следственного комитета проводят проверку.

- По факту получения мужчиной травм в ходе пребывания на базе отдыха в Городищенском районе организована доследственная проверка. По результатам проведения проверки следователями будет принято процессуальное решение, - уточнили в следкоме.

Отметим, что плита в пруду находилась долго – она уже давно покрылась растительностью.

- Мы воздержимся от комментариев касательно случившегося. Могу только сказать, что у нас стоит табличка «Купание запрещено», - прокомментировали в администрации турбазы. - Но посетители все равно пренебрегают этим предупреждением и купаются. У нас в июне была проверка, наличие данной таблички зафиксировано. Поймите, мы не имеем никаких полномочий выгонять людей из воды. Ежегодно сотрудники МЧС посещают наш пруд и рассказывают отдыхающим об опасности купания в необорудованных водоемах. Однако каждый принимает решение сам. Да, после данного случая плиту вытащили из воды, - добавили сотрудники базы.