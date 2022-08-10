Депутат облдумы предлагает сделать волгоградские Мальдивы на острове Голодном

Так по задумке урбанистов может преобразиться Голодный. Фото: визуализация центра ВЯЗ. Фото: Екатерина СИМОХИНА

"Жить нужно комфортно и интересно", написал в среду в своем ТГ-канале депутат волгоградской облдумы Руслан Шарифов и заявил, что региону нужно думать о своем будущем, развивать туристический потенциал и зарабатывать на этом деньги. Идея, как это сделать, уже есть, и появилась не сегодня – многие в Волгограде предлагали развивать острова. Сарпинский и Голодный, соединить их с Волгоградом канатной дорогой и мостом и развивать там жизнь. Руслан Шарифов согласен, и считает, что в скором времени эти острова станут волгоградскими Мальдивами.

- Это абсолютно новые вектор и драйвер развития Волгограда и региона в целом. Огромный налоговый потенциал от сдачи в аренду земли под объекты туристической и экономической направленности, рабочие места, - пишет Руслан Шарифов.

Впрочем, уговаривать ни волгоградцев, ни властей региона не нужно. Все давно согласились с идеей, что Сарпинский и Голодный нужно развивать и благоустраивать. Архитекторы центра ВЯЗ уже подготовили много предложений по развитию островов. Концепцию показывали волгоградскому губернатору Андрею Бочарову. Он согласился, что проект выглядит интересно, но нужно учитывать, что там природоохранная зона, застраивать которую нужно будет очень аккуратно и в рамках законодательства.

Архитекторы центра «ВЯЗ» предлагают создать на Сарпинском и Голодном пространство с эко- и панорамными отелями, коттеджным поселком, гольф-клубом, аквапарком и парком аттракционов, наукоградом, экофермой. При этом урбанисты говорят, что ни интересы местных жителей и дачников, ни территория очистных сооружений при этом никак не пострадает.

- Оптимальным вариантом как специалист в строительстве считаю небольшой коттеджный поселок с мини-гольф клубом и квартал хаусботов – это самоходные дома на воде с автономными системами жизнеобеспечения для круглогодичного проживания. Высоткам на островах делать нечего, - заявил Шарифов.