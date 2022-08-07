В Волгограде простятся с погибшим в спецоперации полковником Канатом Мукатовым

Кадр с видео, которое сделали близкие в память о Канате Мукатове. / vk.com.

В Волгограде в понедельник, 8 августа, спустя месяц после гибели простятся с заместителем командира 20-й гвардейской мотострелковой дивизии Канатом Мукатовым. Полковник погиб в ходе спецоперации на Украине 9 июля. Завтра его в последний путь проводят сослуживцы – прощание пройдет на территории воинской части в Волгограде. Об этом «КП-Волгоград» сообщили друзья погибшего офицера.

После этого гроб с телом Каната Мукатова перевезут на его родину в Палласовский район, где на следующий день пройдут похороны полковника. Близкие создали видеонекролог в память о Канате, который посмотрели уже тысячи людей. В комментариях сослуживцы пишут, что это был лучший командир.

Канат Мукатов служил не только в Волгограде. Некоторое время он командовал полком в Челябинской области. Принимал участие в грузино-осетинском конфликте в Южной Осетии в 2008 году, не раз выезжал в Сирию.