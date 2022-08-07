В Волгограде пожилая женщина на «Оке» врезалась в столб на федеральной трассе

Женщину-водителя увезли в больницу. Фото: Иван МАКЕЕВ

ЧП случилось в субботу, 6 августа в Ворошиловском районе Волгограда. 75-летняя женщина на «Оке» ехала по федеральной трасса «Волгоград - Каменск-Шахтинский» со стороны поселка Горьковского в сторону улицы Неждановой. Напротив дачного товарищества «Энтузиаст» пожилая автолюбительница потеряла управление и врезалась в столб. Подрезал ли кто-то в этот момент водителя или отвлек от управления, не сообщается. Однако закончилось все печально.

Как сообщили «КП-Волгоград» в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, пенсионерке пришлось вызывать «скорую», ее увезли в больницу. Напомним, в этот же день в Ворошиловском районе случилось еще одно ДТП, участник которого въехал в столб. В нем тоже пострадала женщина.