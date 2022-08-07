В Волгограде на видео попал момент столкновения «Лады» и «Ниссана» в Ворошиловском районе

Момент аварии засняла висящая на столбе камера. Фото: ГУ МВД по Волгоградской области

Сомнения в том, кто прав, кто виноват в ДТП, практически отпадают, когда момент столкновения попадает на видео. Так, аварию 6 августа на улице Рабоче-Крестьянской в Ворошиловском районе Волгограда сняли уличные камеры видеонаблюдения. На них видно, как водитель «Лады Ларгус» собирается повернуть с Рабоче-Крестьянской на улицу Огарева возле «Дома грузчиков». Он включил поворотник, пропустил одну машину и почему-то решил поехать, хотя прямо на него летел «Ниссан Жук». Водитель иномарки не успел затормозить и ударил «Ладу». Отечественный автомобиль развернуло, он уткнулся в столб.

Как рассказали сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе ГУ МВД по Волгоградской области, по предварительным данным в ДТП виноват водитель «Ларгуса», который не предоставил преимущество иномарке, хотя должен был уступить дорогу. С места аварии «скорая» забрала одного пострадавшего. В больницу попала 40-летняя пассажирка отечественной легковушки.