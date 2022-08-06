В Волгограде выбрали подрядчика для создания проекта благоустройства набережной

В Волгограде продолжается благоустройства набережной. Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгограда выбрали подрядную организацию, которая разработает проект благоустройства участка нижней террасы набережной в границах от «Бронекатера» до моста через Волгу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, ею стало ЗАО ПИИ «Гипроводстрой», которая уже принимала участие в аналогичных работах в Камышинском районе и Волгограде. Документацию компания должна сдать не позднее, чем через 8 месяцев.

Подрядчик займется таким важным вопросом как берегоукрепление вдоль набережной. Также предложит, как грамотнее установить новые инженерные сети. Территорию озеленят, не забыв про поливочную систему. Для горожан появятся новые спортивные зоны.

- Запланировано обустройство площадок для игр в волейбол, теннис, стритбол, воркаут-площадок, а также установка уличных тренажеров. Для семейного отдыха проектировщики должны будут разместить детские площадки, - добавили в мэрии.