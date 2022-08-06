Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Волгоград
ВидеоФотоСпецоперация на УкраинеКоронавирусПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаСпортСамобранкаКолумнистыПроисшествияВыбор экспертовДокторСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Волгоград
+34°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Общество6 августа 2022 7:07

В Волгограде выбрали подрядчика для создания проекта благоустройства набережной

ЗАО ПИИ «Гипроводстрой» займется вопросом обновления участка нижней террасы
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
В Волгограде продолжается благоустройства набережной.

В Волгограде продолжается благоустройства набережной.

Фото: Екатерина СИМОХИНА

Власти Волгограда выбрали подрядную организацию, которая разработает проект благоустройства участка нижней террасы набережной в границах от «Бронекатера» до моста через Волгу. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе мэрии, ею стало ЗАО ПИИ «Гипроводстрой», которая уже принимала участие в аналогичных работах в Камышинском районе и Волгограде. Документацию компания должна сдать не позднее, чем через 8 месяцев.

Подрядчик займется таким важным вопросом как берегоукрепление вдоль набережной. Также предложит, как грамотнее установить новые инженерные сети. Территорию озеленят, не забыв про поливочную систему. Для горожан появятся новые спортивные зоны.

- Запланировано обустройство площадок для игр в волейбол, теннис, стритбол, воркаут-площадок, а также установка уличных тренажеров. Для семейного отдыха проектировщики должны будут разместить детские площадки, - добавили в мэрии.