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Общество5 августа 2022 14:04

Под Волгоградом депутата гордумы лишили мандата за иностранные акции

Прокуратура потребовала привлечь народного слугу к дисциплинарной ответственности
Юлия Данильченко
Юлия Данильченко
Прокуратура тщательно проверяет работу депутатов.

Прокуратура тщательно проверяет работу депутатов.

Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Камышинского района потребовала лишить мандата депутата городской думы, у которого обнаружились акции и ценные бумаги за рубежом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, согласно закону народным слугам запрещено иметь иностранные счета и вклады. Это считается нарушением законодательства о коррупции. Однако один из слуг народа вместе с супругой решили, что лучше вложить средства за границу. Это выяснилось в ходе проверки.

- В целях устранения выявленных нарушений Камышинской городской прокуратурой в городскую Думу внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, - уточнили в прокуратуре.

Депутата не только привлекли к дисциплинарной ответственности, но и лишили мандата. Сейчас он продолжает работать, но бесплатно и на непостоянной основе.