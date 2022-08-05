Под Волгоградом депутата гордумы лишили мандата за иностранные акции

Прокуратура тщательно проверяет работу депутатов. Фото: Анатолий ЖДАНОВ

Прокуратура Камышинского района потребовала лишить мандата депутата городской думы, у которого обнаружились акции и ценные бумаги за рубежом. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе надзорного ведомства, согласно закону народным слугам запрещено иметь иностранные счета и вклады. Это считается нарушением законодательства о коррупции. Однако один из слуг народа вместе с супругой решили, что лучше вложить средства за границу. Это выяснилось в ходе проверки.

- В целях устранения выявленных нарушений Камышинской городской прокуратурой в городскую Думу внесено представление об устранении нарушений законодательства о противодействии коррупции, - уточнили в прокуратуре.

Депутата не только привлекли к дисциплинарной ответственности, но и лишили мандата. Сейчас он продолжает работать, но бесплатно и на непостоянной основе.