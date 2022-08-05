В Волгограде двое мужчин убили приятеля разводным ключом за 500 рублей

Решение не вступило в силу. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Волгоградский облсуд приговорил двух мужчин к 31 году колонии строгого режима за жестокое убийство знакомого. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе СУ СКР по Волгоградской области, преступление произошло 17 июля прошлого года. Зубков и Караулов назначили встречу с приятелем на улице Моцарта в Волгограде. В итоге стали сильно избивать его, требуя деньги.

- Позже подсудимые вывезли мужчину на его автомобиле в степную зону на левом склоне Чапурниковской балки, где продолжили наносить удары. Спустя непродолжительное время потерпевший скончался, - добавили в суде.

Впоследствии мужчины забрали деньги и машину. Автомобиль продали. В суде оба отрицали свою виду, однако сотрудники регионального СУ СКР собрали достаточно доказательств их вины. Зубкову дали 15 лет, а Караулову – 16. Обоим назначили крупные штрафы в пользу матери погибшего.