В центре Волгограда обновляют теплотрассу вдоль пешеходной эстакады речпорта

Фото: пресс-служба администрации.

Специалисты «Концессий теплоснабжения» начали ремонт тепломагистрали вдоль пешеходной эстакады в центре Волгограда, соединяющей набережную и здание речпорта. Заменой старых труб не ограничатся. Как сообщили сайту volgograd.kp.ru в пресс-службе городской администрации, в рамках благоустройства приведут в порядок и саму эстакаду длиной 120 метров. Сейчас рабочие меняют перильные ограждения, затем перейдут к обновлению лестничных маршей.

- Муниципалитет организовал ремонт автомобильного проезда и зеленой зоны, где сейчас обустраивают парковку с освещением и тротуарами, - отметили в мэрии.

Также тут высадят деревья и установят поливочную систему, чтобы они не засохли.