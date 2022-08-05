Коронавирусом в Волгоградской области заражается все больше жителей

За сутки в ковидарии госпитализировали 39 волгоградцев Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

Прирост заболевших коронавирусом в Волгоградской области становится больше. Вирус снова становится очень заразным. Третьи сутки заболевает более сотни жителей региона. 5 августа COVID-19 подтвердился у 115 человек, сообщает сайт volgograd.kp.ru со ссылкой на федеральный портал стопкоронавирус.рф. По сравнению с предыдущими сутками число заразившихся увеличилось на 8,5%.

За последние сутки с коронавирусом госпитализировали 39 жителей Волгоградской области. Очень сильно сократилась выписка с выздоровлением. Сегодня от ковида выздоровели только трое волгоградцев. К счастью, 5 августа летальных исходов от вируса не зарегистрировали.

Отметим, заболеваемость COVID-19 стремительно растет по всей России. Если в начале июля заражались менее 3,5 тысячи человек, то сегодня вирус подтвердился у 18 555 жителей страны.