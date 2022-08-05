В Волгограде начал работу 30-метровый водопад

Фото: Администрация ЦПКиО

В Центральном парке культуры и отдыха Волгограда начал работу новый водный объект. На территории бассейна «Лагуна» открыли водопад. Его высота составляет 2 метра, длина – 30 метров. Об этом сайту volgograd.kp.ru рассказал директор ЦПКиО Андрей Еркин. По вечерам водопад будет светиться яркими огнями благодаря архитектурной подсветке.

Фото: Администрация ЦПКиО

Меньше месяца назад в парке заработал самый большой в России детский бассейн. Менее чем за 3 недели его посетили более 10 тысяч человек. Бассейн имеет глубину 70 сантиметров, мальчишкам и девчонкам дают надувные нарукавники. За безопасностью следят 3 инструктора-спасателя.

- В бассейне чистая вода, круглосуточно работает современное оборудование по фильтрации. Весь объем воды 1400 кубометров проходит через фильтрацию каждые 4 часа, - отметил Андрей Еркин.